DiversCape em Sagres com o suíço Daniel Balmer e a esposa Anabela

É conhecida a minha paixão pelo mundo do mergulho. Nas minhas últimas férias, no mês de setembro, fui até Sagres onde conheci o Daniel e a esposa Anabela Balmer. O Daniel é suíço e descobriu Portugal há mais de 30 anos e ficou sempre com o desejo de regressar, muito especialmente a Sagres. Quis o destino deste suíço, natural de Berna, conhecer a portuguesa Anabela, nasceu em Moçambique, quando também ela se aventurou na odisseia de emigrar, e esteve 8 anos na Suíça. A empatia levou ao casamento com a promessa do Daniel de regressarem a Portugal. O Daniel é um profundo conhecedor e um habilitado instrutor de mergulho, quando se deu a oportunidade de adquirirem a escola DiversScape no porto da Baleeira em Sagres, há 10 anos. Assim, por intermédio do meu amigo Rui Moura, que marcou um encontro para dois mergulhos, fui conhecer o fundo do mar e esta fantástica equipa da Divers Scape em Sagres. Os mergulhos foram fantásticos, mesmo se com algumas incidências, mas nada que não se pudesse ultrapassar, e em que a eficiente Andreia Protásio, de 19 anos, mergulha desde os seus 10 anos, se manteve sempre presente e de olhar atento. Como disse, por vezes existem sempre algumas incidências que devemos saber ultrapassar quando se mergulha, e desta vez tivemos de lutar contra a corrente do mar e depois lá subimos a bordo para regressar ao porto, e, isto, após um mergulho a 22 metros de profundidade que durou 51 minutos, onde visitámos uma lagosta de enorme porte, e muitos outros peixes, em que o Sargo foi predominante. A Andreia, apesar da sua juventude, conhece como ninguém a arte do mergulho e as falésias de onde se erguem até às colinas e que se vão esconder nas águas do mar de Sagres, em que as suas grutas submersas albergam um mundo maravilhoso e que os apaixonados pelo mundo subáqueo descobrem, como foi o meu caso nesta aventura. Não posso deixar de agradecer a simpatia da Anabela e do Daniel, em que se destaca o seu profissionalismo que se estende a toda a sua equipa. Quanto à Andreia, tem um chocolate prometido quando eu regressar a este magnífico local, dado que vou voltar a mergulhar nas águas de Sagres, com a DiversScape, isso é garantido, até porque a beleza e a eloquência do seu mundo marinho são deveras fascinantes.

A. Sá