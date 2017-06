Realizou-se no passado dia 8 de abril uma Sessão Aberta à Comunidade de Zurique, intitulada “Desafios para a Integração da Comunidade Portuguesa”, na Grosse Saal da Bulingerkirche. Nesta sessão, foram apresentados os resultados do “Questionário à Comunidade Portuguesa do Cantão de Zurique”, que se insere num projeto denominado “Portugueses para Portugueses”, desenvolvido pela Secção de Zurique-Schaffhausen do Sindicato UNIA.

Organizada com o auxílio de 17 voluntários que integram este projeto, contou com a presença de cerca de 80 portugueses residentes no Cantão, e a discussão durante sessão moderada pelo jornalista Hugo Lupi demonstrou, tal como os resultados do questionário, que é importante e necessário haver uma focalização nas temáticas escolar e do conhecimento dos direitos e deveres enquanto cidadãos, de forma que esta e as próximas gerações possam assumir um papel mais ativo e mais forte tanto na Comunidade Portuguesa como no país no qual decidiram viver.

O evento terminou com uma peça de teatro apresentada pelo Grupo de Teatro Amador da ARCA de Regensdorf, com a peça “O Sr. Doutor e a Dona Ignorância”, adaptada para a temática que envolveu toda a sessão, a Integração.

Duarte Pacheco”