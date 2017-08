Convívio anual da Comissão de Pais de Jona/Raperswil com a despedida da Professora Lúcia de Sousa

Foi bom enquanto durou. Para muitos será o que pensam, depois da entrega total ao longo destes últimos anos da professora Lúcia de Sousa, que fez de verdade um trabalho extraordinário junto dos seus alunos. Mas, chegou o dia em que a Professora Lúcia decidiu seguir outros caminhos, vai continuar na Suíça, a lecionar, mas não no ensino de Português. No passado dia 25 de junho, a tradição voltou com o convívio entre pais e alunos da Comissão de Pais de Jona e Rapperswil (espero que seja assim), em que os alunos expuseram os seus trabalhos, e houve lugar para as habituais brincadeiras e os pais conviveram num dia que foi memorável para todo os presentes. O local foi o habitual, no parque Robisonspielplatz, em Wetzikon, e apesar das ameaças do tempo, este manteve-se firme e proporcionou um dia muito bonito. Pela nossa parte só podemos agradecer todo o entusiasmo e todo empenho que a Professora Lúcia teve para com os seus alunos e o nosso jornal. Sempre nos apoiou, ao contrário de quem deveria, e, como tal, os nossos sinceros agradecimentos.

Os trabalhos apresentados pelos alunos foram, como sempre, muito persuasivos e claros. De facto, a nossa língua merece todo o empenho e a maior dedicação, mas, por vezes, quem tem responsabilidades ao mais alto nível esquece-se de lembrar isso mesmo aos alunos e a toda a comunidade, não fosse a dedicação de muitos professores, verdadeiramente abnegados pela causa do ensino e, estamos em crer, que o quadro seria ainda mais turvo. Parabéns a todos os professores pela vossa dedicação, mesmo se sabemos que muitos ignoram vosso esforço e empenho. Uma palavra de louvor para a Comissão de Pais, para todas as Comissões de Pais, dado que são uma mais-valia para o desempenho de todos os professores. Cara Professora Lúcia, de certeza que nos vamos encontrar de novo nestas andanças, não a vejo ficar parada e insensível ao movimento do ensino e da promoção da língua e cultura portuguesas na Suíça. Obrigado.

