Centro Português de Neuchâtel tem uma nova direção

O Joaquim Tavares, com 57 anos de idade, natural do Porto, é o novo presidente do Centro Português de Neuchatel, desde o passado dia 1 de maio, para um mandato de um ano. É do conhecimento público que esta coletividade passou por alguns momentos difíceis, devido ao seu problema com as autoridades fiscais do cantão, devido a uma dívida ingente que terá de ser liquidada. Mas, segundo o Joaquim Tavares, está o mesmo confiante que o problema seja ultrapassado em breve, dado que está em fase de resolução e tem a convicção de que este problema seja resolvido em breve com o empenho de todos os sócios e da atual direção, esperando-se também o entendimento e a colaboração das autoridades locais,. Não foi fácil encontrar pessoas disponíveis para formar uma direção, com algumas assembleias falhadas, mas lá se encontrou uma solução e ainda bem. Assim, a atual direção deste ponto de encontro, que é um dos antigos na comunidade, é constituída pelos seuintes elementos: presidente Joaquim Tavares, vice -presidente Delfim Rodrigues, Tesoureiro Fernando Dinis, Conselho Fiscal José Moreira, Vitor Almeida e Manuel Mota, Vogal Manuel Figueiredo, Mesa da Assembleia José Costa, António Pinto e Manuel Faria, Área do Desporto Filipe Carvalho e Diogo Silva.

