Carlos Maria Ramos condecorado pelo Presidente da República

O nosso amigo foi condecorado na tarde do dia 3 de Janeiro, pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa que entregou as insígnias a Carlos Ramos, em Cerimónia na Sala dos Embaixadores no Palácio de Belém, as insígnias de Comendador da Ordem do Mérito, que se distinguiu pelas vidas que salvou, pondo em risco a sua própria, no Acidente Ferroviário de Alcafache ocorrido a 11 de setembro de 1985. Na cerimónia esteve presente o antigo Presidente da República General António Ramalho Eanes e a Dra. Manuela Eanes. Carlos Ramos vive no cantão de Neuchâtel, noto militante associativo, pertenceu ao Conselho das Comunidades, e concedeu-nos uma entrevista que será publicada na integra na próxima edição do nosso jornal. Parabéns ao Carlos Ramos por este merecido reconhecimento.

