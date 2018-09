Campeões de Futsal europeus estiveram na Suíça

Numa organização conjunta da Casa do Benfica de Rorschach, Autoapache e Marco Carvalho Events organizaram um torneio de futsal, no passado dia 7 de julho em Morschwil, cantão de S Gallen, no pavilhão Seeblick, em que participaram 19 equipas. Um torneio muito disputado, muito intenso, com uma boa moldura de público, que se entusiasmou durante alguns momentos do torneio. A particularidade deste torneio é que contou com a presença de muitos jogadores que foram campeões europeus da modalidade, e desta vez o jogador mais famoso não esteve presente, estamos a referirmo-nos ao Ricardinho, mas contou com todos os outros que assim com a sua presença valorizaram a modalidade em terras helvéticas, que cada vez tem mais adeptos. A final foi disputada entre o US Esch Futsaal do Luxemburgo e a equipa da Casa do Benfica de Rorschach. Foram precisas as grandes penalidades para decidir o vencedor, depois um jogo muito intenso, disputado, mesmo no limite do que é permitido por lei, que terminou empatado a 3 bolas. Mas, no final, abraços e parabéns aos vencedores que tiveram o condão de ultrapassar os nervos das grandes penalidades. Uma palavra para as 4 equipas de futsal femininas, que deram uma boa imagem do que está a ser feito e do envolvimento e do empenho das jogadoras portuguesas. Parabéns a todas as participantes.

Publicidade