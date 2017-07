Bonita demonstração de generosidade da comunidade portuguesa na Suíça.

Partilhar no Facebook

Na sequência da catástrofe de Pedrógão Grande, foram numerosas as iniciativas da comunidade portuguesa na Suíça, a fim de ir em auxílio das vítimas do trágico incêndio.

Três empregados de uma empresa de Genebra, Albino Almeida, Margarida Brito e Stéphane Marques, não quiseram ficar de braços cruzados, tendo, por isso, pedido autorização ao seu patrão para poderem recolher donativos nos armazéns da empresa Balestrafic. O dirigente concordou de imediato e forneceu-lhes gratuitamente as caixas necessárias para acondicionar todos os donativos. Recolheram, assim, muita roupa e produtos médicos, necessários às vítimas. Foram inúmeras as horas de triagem e embalagem durante as suas pausas e após o seu dia de trabalho na empresa, visto que os donativos chegaram em grandes quantidades.

Por seu lado, a Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Suíça – Portugal, Marina Prévost-Mürier, também recolheu donativos de roupas e disponibilizou, a título gracioso, serviços de enquadramento administrativo e de tradução nesta grande operação.

Assim, serão enviados mais de 120 m3 de donativos de roupas e produtos médicos, graças à generosidade de empresas de transportes portuguesas estabelecidas na Suíça. A totalidade da carga será entregue na delegação da Cruz Vermelha de Leiria.

Marina Prévost Mürier lembra que não só é necessário unir os laços económicos entre a Suíça e Portugal, mas que as relações humanas e a entreajuda são igualmente importantes.