André, o mágico da nossa comunidade

Conhecemos o mágico André que encanta grandes e pequenos com a sua habilidade e com a magia dos seus truques. E todos se entregam ao mundo da imaginação e do ilusionismo, ao tentar descobrir como é que tal mágico conseguiu tal proeza. Pois o mágico deste artigo é o André Barbosa, com 39 anos de idade, natural de Barcelos, a viver na Suíça desde o ano de 2000 e tem residência no cantão dos Grisões, na Vila de Domat EMS. O André contou-nos a sua história e disse-nos como começou. Assim, tudo teve início há 11 anos, nas brincadeiras de amigos; e, na verdade, desde sempre tinha manifestado o interesse pelo misticismo e pelo ilusionismo, que sempre estiveram presentes na sua vida, até que, e finalmente, certo dia, decidiu participar nos cursos de ilusão em Zurique, ou seja, mesmo numa escola de ilusionismo. Pouco a pouco, começou a ganhar confiança e a adquirir talentos escondidos e truques que estão fora do alcance dos olhos do público em geral, mesmo dos mais atentos. Ora, como bem sabemos, o divertimento das pessoas é o seu maior desafio. Contou-nos, assim, o André que a sua primeira atuação foi no Centro Português de Chur, guardando gratas recordações desse momento, e, nos dias de hoje, tem em média 18 atuações por ano, e um pouco por toda a Suíça, e mais na altura do Natal, como se pode imaginar. Foi em Payerne que falámos com o André, na festa natalícia deste ponto de encontro, e podemos dizer que encantou mesmo grandes e pequenos. Está sempre à procura de novos desafios, novos truques, e esta é uma arte em que a fantasia se mistura com a realidade. O André tem dois filhos; o rapaz, com 15 anos, interessa-se mais pelo futebol, e a menina, com 6 anos, interessa-se mesmo muito por todos os truques do pai. E quem sabe se, certo dia, não vamos ter uma ilusionista na nossa comunidade? A título exemplificativo, vimos o André a furar um quadro em vidro com a sua mão, e algo que parecia inacreditável, já que a mão do André passava o vidro e este não tinha nenhum buraco. Foi mesmo surpreendente, mas o André não desvendou o truque. Paciência. Pensa atuar em Portugal um dia – afinal, ainda não o fez -, mas espera ainda poder ter essa oportunidade. No entanto, continua a sua estrada no mundo da ilusão e de poder surpreender as pessoas com os seus truques.

