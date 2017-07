Amigos de Locarno e o seu festival de folclore

Partilhar no Facebook

Trinta de abril de 2017 foi a data em que os Amigos de Locarno celebraram mais um festival de Folclore na sala do centro Scolastico de Riazzino.

Manuel Vicente, presidente de longa data deste rancho folclórico, teve o prazer de acolher, com todo o seu grupo, uma comitiva vinda diretamente de Portugal. Esta comitiva representou a atual Federação de Folclore Português, delegada pelo Dr. Daniel Leite, acompanhado pela coordenadora para as comunidade e ilhas, da F.P.F.E.S., e o nosso representante Consular, o Cônsul, Dr. Licínio Amaral. Deixaram uma mensagem de agradecimento pelo convite e um desejo em trabalhar juntos na melhoria da nossa cultura popular portuguesa. Todos os ranchos aplaudiram e a esperança de que esta visita se traduza numa parceria saudável, ficou bem vinculada.

O Rancho Os Amigos de Locarno têm agora em seu poder um certificado entregue pelo Presidente da Federação Folclore Portuguesa que reconhece o árduo trabalho que têm desenvolvido ao longo de tantos anos com a sua presença em Locarno e que os estimula ainda mais a prosseguirem este itinerário cultural em parceria, caso assim os grupos o entendam.

Foi pelas dezasseis horas que o desfile começou e com ele a festa que se prolongou até muito tarde.

Todos os ranchos nos aportaram uma história diferente, danças e cantares e muita etnografia, que fazem dos nossos ranchos na comunidade toda a diferença. Mostram que o patamar cultural está em progresso e entregue a boas mãos, e que sabem trabalhar e dignificar a nossa cultura.

Em palco estiveram: o rancho folclórico Portugueses de Friburgo; rancho folclórico Sons de Portugal de Genéve; rancho folclórico as Lavradeira de Hinwil e os anfitriões, rancho folclórico Os Amigos de Locarno.

O conjunto Ases do Ritmo animaram o baile com todos os géneros de música que deliciaram os presentes.

Estão todos de parabéns pela extraordinária decoração de sala, pela forma de receber, e pela gastronomia, que se pode dizer um verdadeiro regalo, sempre bem regada pelos vinhos do Douro e Alentejo.

A nossa cultura está sempre representada com honradez e desta vez tenho de dizer aos Amigos de Locarno que continuem com o brio que os caracteriza, pois o que é nosso deve ser conservado e mostrado dentro da Suíça e além-fronteiras com a nobreza que só nós temos e nos caracteriza.

Maria Santos