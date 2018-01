Alexandre Marques campeão helvético de motocross confiante para a próxima época

Alexandre Marques, 14 anos, campeão absoluto helvético da sua categoria, organizou um almoço convívio junto dos seus amigos e patrocinadores, em Dietikon, no passado dia 25 de novembro, em que deu a conhecer os seus objetivos para a próxima época. O Alexandre, como o seu pai Paulo Marques, estão confiantes, mesmo se indecisos como irá ser o futuro, dado que as incertezas são algumas, até porque o Alexandre já correu por Portugal, mesmo se ainda pode correr pela Suíça; tudo depende dos apoios e dos incentivos que possam chegar do país helvético. Claro que este mundo do desporto é muito competitivo e muito exigente, não podemos deixar de o repetir. Este jovem foi campeão absoluto na Suíça desde muito jovem, nas categorias 50cc, 65cc, 85cc e 125cc. Na prova do Futuro (Avenir), que se realizou na Bélgica, o Alexandre correu por Portugal, obtendo um excelente 4.° lugar, e um 3.° por equipas. Um talento nato para o motocross que entusiasma os seus amigos e patrocinadores, e todo o apoio é pouco, dado que se prepara para ir treinar a Barcelona, pela época do Natal, dado que os desafios que se aproximam prometem ser muito competitivos, difíceis e que irão dar as respostas a muitas dúvidas para o futuro deste jovem corredor, que é um verdadeiro talento neste desporto motorizado.

