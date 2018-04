A Stemlab na Feira das Mães e bebés em Lucerna

A Crioestaminal, com 15 anos de existência, foi o 1º banco de criopreservação de células estaminais em Portugal. Autorizado pelo Ministério da Saúde e único acreditado pela Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), já contribuiu para 15 transplantes em 10 crianças, e conta com a confiança de mais de 100.000 famílias.

Presente na Suíça, desde 2016, com a marca Stemlab esteve presente, pela 2ª vez consecutiva, na feira dedicada a futuras mães e bebés Babyworld, realizada em Lucerna, com o objetivo de partilhar a importância de guardar as células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical.

As células estaminais do sangue do cordão umbilical podem já ser usadas no tratamento de mais de 80 doenças, tendo sido realizados mais de 40.000 transplantes em todo o mundo, e as células estaminais do tecido do cordão umbilical estão a ser investigadas no âmbito da medicina regenerativa, e já foram utilizadas com sucesso de modo a reduzir as complicações em transplantes, em que o dador e o recetor não são a mesma pessoa.

​Para além das 80 doenças que já podem atualmente ser tratadas com células estaminais do sangue do cordão umbilical, existem cerca de 400 ensaios clínicos em curso para o desenvolvimento de novas terapias com estas células.

Para além das 80 doenças que já podem atualmente ser tratadas com células estaminais do sangue do cordão umbilical, existem cerca de 400 ensaios clínicos em curso para o desenvolvimento de novas terapias com estas células.

