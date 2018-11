A Rádio em FM em língua portuguesa na Suíça

Se calhar, muitos poucos se lembram, mas houve tempos em que, um pouco por toda a Suíça, havia homens e mulheres que falavam em português nas rádios helvéticas. Nos dias de hoje, sem falarmos nas rádios de língua portuguesa na Internet, já que existem algumas e de muito boa qualidade…, mas, como dizíamos, houve tempos em que, aos microfones, em FM, falava-se em português; falamos na Rádio de Neuchatel, na Rádio Ticino, em Genebra, na Rádio Pilatos em Luzerna, e em muitas outras. Nos dias de hoje, apenas temos conhecimento do Luís Beja na Rádio Lora em Zurique e da Cristina Rodrigues com o seu Portugalidades em Genebra. A Cristina, todos os dias, de segunda a sexta, e o Luís, aos sábados, das 15h30 às 17 horas. O que é certo é que muitos ouvintes esperavam ansiosamente para ouvirem nos seus carros, em casa, nos centros, restaurantes e outros pontos de encontro, estes programas em língua portuguesa e muitos tiveram um enorme sucesso. Contudo, com o passar dos tempos, as rádios deixaram de apostar em programas para as etnias e aos poucos apenas os dois mencionados é que sobreviveram. Foi quando vieram as rádios na Internet em português, algumas com muita qualidade, como a Rádio Arremesso, por exemplo, ou a Alma Lusa, entre outras, mas outras tantas de qualidade duvidosa e com locuções num português paupérrimo, o que representa um mau serviço. Mas, como em tudo, mesmo na imprensa escrita, existem também os maus exemplos. Fomos ao baú do nosso arquivo, tanto mais que comemorámos 20 anos de atividade, e trazemos algumas fotos de outros tempos para prestar uma homenagem a quem dedica o seu tempo em prol do que acredita e que tem sempre o seu espaço no seio da nossa comunidade, como para prestar uma sentida saudade a quem andou nestas andanças.

