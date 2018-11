A Gala da Associação Reagir em Genebra para ajudar quem mais necessita

Partilhar no Facebook

No passado dia 22 de setembro teve lugar, em Plan-les-Ouates, a terceira gala da Associação REAGIR. Este momento solidário foi abrilhantado pelas vozes dos fadistas Emanuel Soares e Angélica da Silva Leonor, acompanhados à guitarra portuguesa por Rodolfo Godinho e à viola po Gilberto Silva, que encantaram os presentes e comoveram o Comité pela generosidade com que participaram. Uma palavra de amizade à Cristina Rodrigues que, através do seu programa “Portugalidades” Rádio Cité Genève, divulgou e incentivou esta gala, que deseja apenas levar conforto a quem mais necessita.

Este ano o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, esteve presente apoiando desta forma o trabalho feito pela REAGIR em prol dos munícipes de Tomar, que neste momento vivem com dificuldades. A sua vinda e as palavras dirigidas aos convivas presentes, durante o jantar, foram muito apreciadas, e deram à acção da Associação uma visibilidade que se espera ter um maior impacto na sensibilização e angariação de novos membros.

Esteve também presente o Dr. Porfírio Pinheiro que, para além de representar o Consulado de Portugal em Genebra, fez questão de associar a sua pessoa a esta causa, numa base de profunda amizade. O Senhor Thierry Apothéloz mais uma vez esteve presente e é sempre uma honra contar com a sua amizade, deixando aos presentes uma mensagem de confiança pelo nosso trabalho e de grande apoio à REAGIR.

Uma referência muito especial a todas as empresas, entidades, que com a sua generosidade fizeram desta gala uma bonita realidade.

A todos a Reagir agradece com carinho, não deixando porém uma referência em especial à Sandra Pernet e ao Nuno Domingos, também eles amigos desde as primeiras horas. Ao Bruno Silva e ao Miguel Limpo pela juventude e sentido cívico que nos fazem acreditar que há futuro… E muito. Uma palavra ainda de agradecimento da Reagir ao Flávio Borda d’Agua, padrinho, orientador e amigo.

O evento tinha um foco muito especial: para além do CAF-Tomar (Centro de Apoio á Família), foi ainda o caso da Beatriz Cagau, uma menina com doença rarissíma, que mobilizou muitos dos presentes. O apoio foi conseguido! Já seguiu pagamento para o material que tinha sido pedido à Reagir. A Reagir agradece a colaboração de todas as pessoas e entidades que ajudaram esta bonita Gala.

O Comité:

Anabela de Oliveira (vice-presidente)

Ana Maria Simões (Secretária)

Fernando Simões (Porta-voz)

Rui Bailão (Tesoureiro)

João de Oliveira (membro ativo)

Manuela Bailão presidente