A exposição “Grão à Chávena” na Câmara de Barcelos do “Acervo do Café” de Manuel Guedes da Suíça

Foi inaugurada no passado dia 12 de agosto a exposição do “Grão à Chávena”, patente ao público na sala Gótica do Paços do Conselho, da Câmara de Barcelos, até ao dia 17 de setembro. Esta exposição, constituída por uma grande parte da coleção do “Acervo do Café”, foi cedida gentilmente para o efeito pelo Manuel Guedes e pela esposa Olga Carvalho, associado da ACOBAR, que vivem na Suíça, em Gossau, e que são uns grandes apaixonados pelo percurso do café ao longo dos tempos. A exposição foi aberta pela vereadora Armandina Saleiro, a qual salientou a importância do café no quotidiano de cada um, bem como no peso da economia. De verdade, o mundo do café tem tido ao longo dos anos uma enorme importância económica e social, sendo um elemento da maior importância nas relações das pessoas quando partilham um momento à volta de uma chávena de café. Assim, esta exposição quis dar a conhecer o percurso do café, nas suas mais variadas vertentes, passando pelo cultivo, o grão, a torra, moagem e confeção, através dos mais variados utensílios domésticos, ou mesmo dos industriais, que levaram muitos a seguirem o culto do café, como é o caso dos nossos amigos Manuel Guedes e Olga Carvalho. A exposição vai muito além de mostrar a importância do café na vida pessoas ao longo dos anos; mostra também como o café era negociado e como se faziam as transações ao mais alto nível. A indústria do café movimenta nos dias de hoje milhares de pessoas e milhares de euros em todo o mundo, mas muitos nunca se aperceberam do seu percurso ao longo dos anos. Manuel Guedes é um noto colecionador desde os tempos da sua infância, mas foi no mundo do café que empenhou todas as suas energias, e está a merecer os mais rasgados elogios em muitos setores da sociedade, amantes do percurso do café, que assim também desejam preservar as memórias de um passado que elevaram o café a uma das bebidas mais populares em todo o mundo. A Associação Industrial e Comercial do Café considera Manuel Guedes um verdadeiro embaixador do café português, com o seu acervo que deseja apenas preservar as memórias do passado e partilhar a história e a importância do café na sociedade portuguesa e no mundo. O Manuel Guedes tem o seu site que pode ser visitado em www.acervodocafe.com

