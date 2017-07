A cidade de Sursee vestiu as vestes da Nossa Senhora de Fátima no seu centenário

A pacata cidade na Suíça central Sursee, cantão de Lucerna, foi testemunha de uma cerimónia diferente que envolveu ainda outras Missões católicas como a Albanesa, a Italiana e a Croata, no passado dia 13 de maio. Não faltou também a banda da cidade, que, toda ela empertigada e vestida a rigor, elevou a cerimónia a um ato oficial de Estado. A Missão Católica Portuguesa, da secção de Sursee, deu-nos a conhecer todo o programa, na pessoa do Nuno Diniz, em toda a sua plenitude e pompa. Porque, na verdade, uma procissão alusiva ao centenário da Nossa Senhora de Fátima, numa pacata cidade do interior, contar com a presença de 7 Padres e um diácono não é todos os dias que se vê tal imponência religiosa e com uma forte devoção religiosa. O Rancho Português de Aarburg coloriu ainda mais o evento, com as nossas tradicionais cores folcloristas dos seus trajes, numa procissão que teve início na „Chrüzlikapelle“ no Martignyplatz e terminou na “Martinskappele”. O Padre Sandro, que deu um concerto memorável no dia anterior, acompanhou o Padre Aloísio nesta caminhada pacífica, intensa e cheia de significado por uma comemoração centenária que envolveu todos os setores da nossa sociedade, e que culminou com a visita do Papa Francisco ao santuário de Fátima. Esta cerimónia foi, por assim dizer, um reflexo de luz mariana que tantas outras missões no mundo seguiram os seus passos e intenções, de venerar aquela que muitos dizem ser, já o repetimos em outras ocasiões, a Santa dos emigrantes portugueses no mundo. Centenas de pessoas anónimas participaram neste evento, com grande respeito, seriedade e acima de tudo, muita Fé pela Nossa Senhora de Fátima.

Publicidade