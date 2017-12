A beleza de Jéssica Alves na organização da Miss Suíça central

Uma organização helvética

Entre 50 candidatas, Jéssica Alves foi apurada para a final que se realizou no passado dia 22 de setembro, no Pilatus Markt, em Kriens, cantão de Luzerna. Uma organização helvética da suíça central. A grande final contou com 9 participantes e a Jéssica ficou em 6.° lugar. A Jéssica confessou-nos a sua desilusão, tanto mais que se manteve no primeiro lugar durante algum tempo do concurso, para na parte final ser relegada para o 6.° lugar. Mas, mesmo assim, a Jéssica considera a experiência muito positiva, mesmo se sente alguma deceção e alguma injustiça, dado que os votos vieram por SMS, um sistema que retirou alguma transparência e veracidade até ao próprio evento. Os pais da Jéssica, o Manuel e a Fernanda Alves, são naturais do Marco de Canavezes e vieram para a Suíça no ano de 1992. Esta jovem de beleza ímpar, com 19 anos, nasceu no dia 8 de junho de 1998, em Luzerna, frequenta o último ano do seu curso de contabilidade e trabalha com dois fotógrafos que a têm incentivado a lançar-se no mundo da beleza e da moda, e não é caso para menos. O evento teve 3 desfiles, entre muito entusiasmo e muito nervosismo, e a verdade é que a nossa candidata contou com o apoio da comunidade portuguesa, mas tal não foi suficiente. A beleza lusitana no seio da comunidade é por muitos reconhecida, e de verdade que faz falta um evento como aquele que já existiu e que foi um enorme sucesso, durante alguns anos, o Miss Portugal/Suíça.