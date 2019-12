A LUSOMOTARDS realizou a 17.ª Assembleia Geral, em Schaffausen, organizada pelo Moto Clube Cavaleiros Voadores, dirigida e presidida por Jorge Lima, Nuno Vicente, Jerónimo Marreiros.

Na assembleia geral, estiveram presentes 16 moto Geral clubes dos 18 associados. Este ano, mais um moto clube se associou à LUSOMOTARDS. «Façam Barulho» é o grupo recém associado aceite por unanimidade. Quanto às saídas de moto clubes, este ano são dois: os 100 Pressa, expulsos, por falta de comparência por 2 anos consecutivos nas assembleias gerais da LUSOMOTARDS, como previsto nos estatutos, e o Red Line, estes a pedido do próprio presidente Rui Serra, foi previsão de falta de futuro, quanto à continuidade do mesmo.

As contas da LUSOMOTADS foram aprovadas por unanimidade. Para além de outros e vários assuntos debatidos, serve também a assembleia geral da LUSOMOTARDS para decidirem organizar concentrações ou eventos motards abertos ao público em geral. Como descrito nos estatutos, não são aprovados dois eventos no mesmo dia. A LUSOMOTARDS neste ano ofereceu a todos os “moto clubes” associados um certificado de 2019 em madeira, feito à mão. A LUSOMOTARDS elegeu por sorteio os novos corpos administrativos; por falta de voluntários foi feito um sorteio com os “moto clubes” presentes. Assim sendo, nos próximos dois anos, com mandato, os novos corpos administrativos da LUSOMOTARDS são os seguintes: Luís Pires dos “Abelhas da Estrada”, Ana Ribeiro dos “Monta na Cabra”, António Correia dos “Anjos da Estrada” e Jerónimo Marreiros dos “Piratas da Engadina”.

Jorge Lima, “Tartarugas”, um dos fundadores da Lusomotards, e Nuno Vicente, “Raspa Alcatrão”, há cerca de 5 anos à frente da Lusomotards, terminam mandato, depois de um bom trabalho à frente da Lusomotards. A eles um muito obrigado por toda a dedicação e empenho que tiveram ao longo destes anos e votos de um futuro ainda melhor à frente dos clubes motards que representam, e tudo de bom e do melhor na vida pessoal e profissional de cada um.

Concentrações ou eventos motards para 2020 de moto clubes associados à LUSOMOTARDS:

Black Skull – 16 e 17 de maio de 2020

Cavaleiros Voadores – 23 e 24 de maio de 2020

Os Tugas – 30 e 31 de maio de 2020

Monta na Cabra – 6 de junho de 2020

Cavalos da Estrada – 13 e 14 de junho de 2020

Anjos da Estrada – 21 de junho de 2020

Piratas da Engadina – 27 e 28 de junho de 2020

Demónios de Payerne – 4 e 5 de julho de 2020

Motards do Futuro – 23 de agosto de 2020

Os Raspa Alcatrão – 29 e 30 de agosto de 2020

Tartarugas – 5 e 6 de setembro de 2020

Façam Barulho – 12 e 13 de setembro de 2020

NOTA: Os eventos dos moto clubes em cima mencionados podem ser sempre alterados pelos mesmos, a todos os interessados devem sempre consultar o blog da Lusomotards (http://lusomotard.blogspot.com) para que possam consultar estas informações como assim toda a atividade dos moto clubes associados á Lusomotards.

A próxima assembleia geral da LUSOMOTARDS ficou agendada para o dia 24.10.2020 que será organizada pelos demónios de Payerne.

Jerónimo Marreiros