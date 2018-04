A 47.ª exposição internacional de numismática em Basileia

Como não podia deixar de ser, no passado dia 10 de fevereiro, os portugueses marcaram presença na 47.ª feira internacional de numismática em Basileia, no Centro de Congressos, em que os apaixonados pelo mundo das moedas e notas de todo o mundo estiveram presentes neste que é já um dos mais importantes certames do setor em toda a Europa. Mas, desta vez, o encontro foi ainda mais enaltecido porque serviu para publicitar um outro encontro internacional que se vai realizar na cidade do Porto, nos próximos dias 18 e 19 de maio, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. Os nossos amigos de Paredes, Paulo Oliveira e o Paulo Teixeira, comerciantes e apaixonados por este mundo do colecionismo, não tiveram mãos a medir em falar com todos os participantes e dar a conhecer este importante evento de numismática que se vai realizar na cidade da invicta, que vai ser a 2.ª edição depois do estrondoso sucesso que foi a do ano passado. Assim, o nosso amigo António Matos de Zurique, famoso pela sua extensa coleção de moedas, notas e cédulas, também esteve presente, assim como o nosso amigo Alberto Silva, que veio de Portugal com as suas moedas romanas, de extrema beleza e raridade. Foram momentos de enorme intensidade pelo espólio exposto e pela troca de informações sobre as peças mais raras, como o entrosamento dos laços de amizade que subsistem em todos que nutrem um carinho especial por este mundo de colecionismo.

