A 4.ª edição do emigrante no cantão de Neuchatel

Realizou-se a 4.ª edição do emigrante, uma festa bem popular e que contou com a presença do embaixador de Portugal em Berna, Dr. António Ricoca de Freire. Assim, Colombier vestiu-se a rigor no passado dia 7 de julho, com as cores da alegria e da boa disposição, e todos os presentes aproveitaram a folia e o bom ambiente. Carlos Ramos também esteve presente, ex conselheiro das comunidades, e um noto elemento da comunidade no cantão de Neuchatel. O embaixador Dr. António Ricoca Freire apresentou-se e deu a conhecer um pouco do trabalho dos serviços consulares, apelou aos valores nacionais em terras helvéticas e deu conta da boa imagem que a comunidade portuguesa tem neste país. Não faltou a música, muito boa música, em que pudemos encontrar o nosso amigo Hugo Andrade, conceituado baterista e com uma escola de música em Friburgo. Este evento foi organizado pela Face Events, do Deivis Faria, que tem 35 anos de idade, nasceu na Venezuela, mas as suas origens estão em Santa Maria da Feira, e que chegou à Suíça no ano de 2004. Tem realizado eventos de enorme mais valia, como é o caso da Festa do Emigrante que vai na sua 4ª edição, como tem outros interesses que têm o nome de Face Group. Quem participou neste evento foram os nossos amigos motards, os 100 chumbo, que participaram com uma tenda onde deram a conhecer algumas das suas iniciativas e projetos para o futuro. O artista da noite foi o Pedro Cruz, um cantor que tem merecido a melhor atenção do seu público e que cada vez ganha mais fãs. Não faltou o porco no espeto, não faltaram os doces do nosso amigo Peixoto, e não faltaram as farturas do nosso amigo Carlos Santos. Uma tômbola bem recheada da Fernanda de Payerne, música do André Jorge e uma palavra para o cantor da comunidade Hugo André, que encantou todos os presentes. O Deivis Faria confidenciou-nos que o próximo evento será em Saxon, no Valais, no dia 29 de Setembro, e vai contar com a presença da Luciana Abreu, Sérgio Rossi e Ruizinho Penacova.

Publicidade