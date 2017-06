18° Festival de Folclore do Rancho Estrelas de Portugal de Genebra

No passado dia 29 de abril, na Sala do Palladium de Genebra, o popular Rancho de Folclore Estrelas de Portugal, realizou o seu 18° aniversário em que contou com a participação do Rancho Folclore do Centro Português da Gruyére , Rancho Folclore da Região de Viseu e do Rancho Folclore da C. Católica Portuguesa de Genebra.

Uma nota para a participação do Grupo de dança “Ilusões” e o baile foi abrilhantado pelo conjunto “Anjos da Noite”, que merecem todos os elogios pela qualidade da música com que se apresentam nas suas atuações, por toda a Suíça. Uma noite de verdadeiro Folclore, em que as nossas tradições saíram elevadas e bem representadas em terras helvéticas, foram momentos que todos os presentes rejubilaram de alegria pela excelência do certame. Assim sendo, o baile e a boa disposição não faltaram.

O presidente do Grupo de Folclore Estrelas de Portugal, Carlos Caetano, confidenciou-nos que o caminho dos Estrelas é de continuarem a preservar as nossas tradições com alegria e com orgulho nas nossas raízes populares.